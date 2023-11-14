Финляндия хочет закрыть КПП на границе с Россией
Глава МВД Финляндии Рантанен: Пункты пересечения границы с Россией нужно закрыть
Пограничный пункт Нуйямаа на финско-российской границе. Обложка © ТАСС / EPA / JUHA METSO
Власти Финляндии хотят ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией из-за якобы "неконтролируемого прибытия беженцев" из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Об этом сообщила журналистам во вторник, 14 ноября, глава финского МВД Мари Рантанен.
Она уточнила, что лишь за прошлую неделю из России на финскую границу прибыло более 70 просителей убежища. Причём Хельсинки и Москва, со слов Рантанен, обсуждали эту проблему, но "желаемого результата" не достигли.
"МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа будет ограниченна", — резюмировала глава финского министерства.
Ранее Лайф сообщал, что крупнейшие пропускные пункты, находящиеся на юго-востоке Финляндии, с 9 ноября запретили въезд на велосипедах из России. Почему был введён новый запрет и затронет ли он пункты пропуска в других регионах Финляндии, до сих пор не известно.