В Финляндии неожиданно отклонили ужесточение ограничений на границе с Россией

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на границе с Россией. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил местный телерадиоканал Yle, правда, официальной информации пока нет.

Источники издания утверждают: решение об отказе было обосновано тем, что предложенные кабмином ограничения не давали бы беженцам возможности подавать заявления о предоставлении убежища. Пуумалайнен, оценив проект МВД с точки зрения законности, пришёл к выводу, что с гуманитарной точки зрения проект требует доработки. У граждан, в том числе иностранных, должна сохраняться "подлинная и эффективная возможность" обратиться за международной защитой. Эти гарантии, как сообщили в канцелярии вице-канцлера, закреплены в Конституции Финляндии, Европейской конвенции по правам человека и других нормативных актах, относящихся к европейскому законодательству.