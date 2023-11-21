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21 ноября, 15:45

В Финляндии неожиданно отклонили ужесточение ограничений на границе с Россией

Финский вице-канцлер Пуумалайнен отклонил проект об ограничениях на границе с РФ

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на границе с Россией. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил местный телерадиоканал Yle, правда, официальной информации пока нет.

Источники издания утверждают: решение об отказе было обосновано тем, что предложенные кабмином ограничения не давали бы беженцам возможности подавать заявления о предоставлении убежища. Пуумалайнен, оценив проект МВД с точки зрения законности, пришёл к выводу, что с гуманитарной точки зрения проект требует доработки. У граждан, в том числе иностранных, должна сохраняться "подлинная и эффективная возможность" обратиться за международной защитой. Эти гарантии, как сообщили в канцелярии вице-канцлера, закреплены в Конституции Финляндии, Европейской конвенции по правам человека и других нормативных актах, относящихся к европейскому законодательству.

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Напомним, Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 20 ноября стало известно, что финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября. Этим недовольны как сами финны, так и живущие в стране россияне. МИД РФ высказал протест послу Финляндии в связи с закрытием пунктов пропуска на границе.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Марина Калегина
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