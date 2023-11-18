"Ограничения убивают!": В Хельсинки россияне вышли на митинг против закрытия границ с РФ

В Хельсинки россияне вышли на митинг, возмутившись решением финских властей закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом пишет РИА "Новости".

Протест был заранее согласован с правоохранителями. Участниками стали около 300 человек. Они рассказали, что решение Финляндии ущемляет их право на свободу передвижения, в частности на то, чтобы навещать родственников в России. Митингующие поднимали плакаты с лозунгами: "Хочу увидеться с бабушкой!", "Семья, стой, газ, иди", "Ограничения убивают".