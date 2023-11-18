"Ограничения убивают!": В Хельсинки россияне вышли на митинг против закрытия границ с РФ
Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе с Россией
В Финляндии россияне вышли на митинг против закрытия КПП. Обложка © Twitter / jupeai
В Хельсинки россияне вышли на митинг, возмутившись решением финских властей закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом пишет РИА "Новости".
Протест был заранее согласован с правоохранителями. Участниками стали около 300 человек. Они рассказали, что решение Финляндии ущемляет их право на свободу передвижения, в частности на то, чтобы навещать родственников в России. Митингующие поднимали плакаты с лозунгами: "Хочу увидеться с бабушкой!", "Семья, стой, газ, иди", "Ограничения убивают".
Протестующие отметили, что не против того, чтобы бороться с нелегальной миграцией, но подобное тотальное закрытие границ бьёт по правам законопослушных граждан.
Напомним, Финляндия решила закрыть четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Латвия тоже закрыла два пункта пропуска на границе с Россией — КПП Виентули и Педедзе, сейчас там выставлены бетонные заграждения.