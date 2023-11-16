Вслед за Финляндией и Латвией: Норвегия и Эстония могут закрыть КПП на границе с Россией

Вслед за Финляндией Норвегия не исключает закрытия единственного КПП на границе с Россией — Стурскуг. Об этом сообщила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.

"Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас может быть актуальным закрыть границу в короткие сроки, если это будет необходимо", — приводит агентство NTB её слова.

При этом норвежский министр отметила, что на данный момент не наблюдается какого-то "аномального движения на КПП", наоборот, трафик там самый низкий за всю осень.

Вместе с тем Правительство Эстонии также допускает "частичное или полное" закрытие некоторых КПП на границе с Россией в случае ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил глава погранслужбы страны Вейко Коммусаар.