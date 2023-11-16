Вслед за Финляндией и Латвией: Норвегия и Эстония могут закрыть КПП на границе с Россией
Минюст Норвегии: Осло может при необходимости закрыть КПП на границе с Россией
Вслед за Финляндией Норвегия не исключает закрытия единственного КПП на границе с Россией — Стурскуг. Об этом сообщила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.
"Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас может быть актуальным закрыть границу в короткие сроки, если это будет необходимо", — приводит агентство NTB её слова.
При этом норвежский министр отметила, что на данный момент не наблюдается какого-то "аномального движения на КПП", наоборот, трафик там самый низкий за всю осень.
Вместе с тем Правительство Эстонии также допускает "частичное или полное" закрытие некоторых КПП на границе с Россией в случае ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил глава погранслужбы страны Вейко Коммусаар.
"Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска. Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", — приводит портал Delfi его слова.
Ранее Лайф сообщал, что финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Кроме того, в середине октября стало известно, что Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идёт о КПП Виентули и Педедзе, сейчас там выставлены бетонные заграждения.
ТАСС / AP / Lise Aserud