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12 октября, 13:08

Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией

МВД Латвии готовится закрыть пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с РФ

МВД Латвии подготовило проект постановления правительства республики о приостановке работы пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией. Об этом сообщает местная телекомпания LSM.

По данным СМИ, латвийское ведомство планирует приостановить действие пунктов пропуска с 16 октября.

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А ранее Лайф сообщал, что Латвия может депортировать всех находящихся на территории страны россиян. Речь идёт о более чем трёх тысячах человек, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или не отправили заявку на повторный экзамен по обязательному латышскому языку. Как отметил политолог Раевский, если это произойдёт, то станет настоящей трагедией. Он подчеркнул, что пожилые латыши ещё помнят Советский Союз, однако нынешняя молодёжь подпитывается русофобией.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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