Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией

А ранее Лайф сообщал, что Латвия может депортировать всех находящихся на территории страны россиян. Речь идёт о более чем трёх тысячах человек, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или не отправили заявку на повторный экзамен по обязательному латышскому языку. Как отметил политолог Раевский, если это произойдёт, то станет настоящей трагедией. Он подчеркнул, что пожилые латыши ещё помнят Советский Союз, однако нынешняя молодёжь подпитывается русофобией.