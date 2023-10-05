Латвия может депортировать более трёх тысяч россиян

Более трёх тысяч россиян, проживающих в Латвии, предупредили о том, что им придётся покинуть страну или же подать заявку на вид на жительство (ВНЖ). Об этом заявила глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

По её словам, все эти граждане не подали документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или не подали заявку на повторный экзамен по латышскому языку, который является отныне обязательным. В общей сложности было разослано 3255 уведомлений. Россиянам дали срок до декабря, данные о не подавших документы в миграционную службу после этого направят в Госпогранохрану Латвии.

"Те, кто ничего не делает, должны уехать", — приводит портал Rus.LSM.lv слова Розе.