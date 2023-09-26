В Латвии воспитатели детсада заставляли девочку приседать за русские слова

В Латвии в одном из детских садов девочку в присутствии других детей заставляли приседать десять раз за каждое сказанное по-русски слово. Об этом сообщил депутат Елгавской городской думы от "Русского союза Латвии" Андрей Пагор.

"В результате девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад", — рассказал народный избранник, не озвучивая номера детсада и фамилий персонала, но пообещав сделать это после окончания проверки в дошкольном учреждении.

Депутат Пагор сообщил о проблемах в детсадах Латвии для русскоговорящих детей. Видео © t.me / ANDREJS PAGORS LIVE