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26 сентября, 19:47

В Латвии воспитатели детсада заставляли девочку приседать за русские слова

В Латвии в одном из детских садов девочку в присутствии других детей заставляли приседать десять раз за каждое сказанное по-русски слово. Об этом сообщил депутат Елгавской городской думы от "Русского союза Латвии" Андрей Пагор.

"В результате девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад", — рассказал народный избранник, не озвучивая номера детсада и фамилий персонала, но пообещав сделать это после окончания проверки в дошкольном учреждении.

Депутат Пагор сообщил о проблемах в детсадах Латвии для русскоговорящих детей. Видео © t.me / ANDREJS PAGORS LIVE

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А ранее Лайф писал, что в Латвии объявили охоту на машины с наклейками "Я русский". Водителей будут привлекать к административной ответственности.

Обложка ©

Unsplash / Darya Tryfanava

Лариса Сафронова
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