Поддержавший СВО латвийский политик бесследно исчез перед судом
В Латвии пропал экс-депутат Рижской думы — известный антифашист Руслан Панкратов
Руслан Панкратов. Фото © YouTube / Ruslan Pankratov
В Латвии пропал бывший депутат Рижской думы и известный в Прибалтике антифашист Руслан Панкратов. По словам журналиста Аллы Березовской, его жена обратилась с заявлением об исчезновении супруга в полицию.
Как стало известно EADaily, политик 21 сентября вышел из дома, больше его никто не видел. Сегодня, 26 сентября, в Риге должно было состояться заседание суда по делу Панкратова. Ему вменяют две статьи: "Оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности" и "Разжигание межнациональной розни".
Следственные действия в отношении экс-депутата начались летом прошлого года. Его арестовали в августе 2022-го после посещения подконтрольной России части Запорожской области. Также политик выступил в эфире российского ТВ и принял участие в пресс-конференции администрации региона, где обсуждался вопрос о присоединении Запорожья к РФ. В январе 2023 года после внесения 5 тысяч евро залога Панкратова выпустили из-под стражи.