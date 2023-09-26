Поддержавший СВО латвийский политик бесследно исчез перед судом

В Латвии пропал бывший депутат Рижской думы и известный в Прибалтике антифашист Руслан Панкратов. По словам журналиста Аллы Березовской, его жена обратилась с заявлением об исчезновении супруга в полицию.

Как стало известно EADaily, политик 21 сентября вышел из дома, больше его никто не видел. Сегодня, 26 сентября, в Риге должно было состояться заседание суда по делу Панкратова. Ему вменяют две статьи: "Оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности" и "Разжигание межнациональной розни".