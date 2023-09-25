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25 сентября, 19:06

В Латвии объявили охоту на машины с наклейками "Я — русский"

Полиция Латвии начнёт наказывать штрафами за наклейки "Я — русский" на авто

Латвийские полицейские будут принуждать водителей снимать со своих авто наклейки "Я — русский" и получат полномочия привлекать их к административной ответственности. Об этом говорится в публикации полиции Латвии в Twitter.

"Госуполиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. [Владельцы машин] могут быть привлечены к административной ответственности", — сказано в посте. В документе уточняется, что речь идёт и о надписях "Я русский/я русская женщина".

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Напомним, 12 сентября Латвия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии и заключением МИД водителей российских транспортных средств, пытающихся въехать в Латвию через погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, обяжут вернуться. В случае неподчинения требованию автомобиль может быть конфискован.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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