В Латвии объявили охоту на машины с наклейками "Я — русский"
Полиция Латвии начнёт наказывать штрафами за наклейки "Я — русский" на авто
Латвийские полицейские будут принуждать водителей снимать со своих авто наклейки "Я — русский" и получат полномочия привлекать их к административной ответственности. Об этом говорится в публикации полиции Латвии в Twitter.
"Госуполиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. [Владельцы машин] могут быть привлечены к административной ответственности", — сказано в посте. В документе уточняется, что речь идёт и о надписях "Я русский/я русская женщина".
Напомним, 12 сентября Латвия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии и заключением МИД водителей российских транспортных средств, пытающихся въехать в Латвию через погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, обяжут вернуться. В случае неподчинения требованию автомобиль может быть конфискован.
Shutterstock