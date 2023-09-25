В Латвии объявили охоту на машины с наклейками "Я — русский"

Латвийские полицейские будут принуждать водителей снимать со своих авто наклейки "Я — русский" и получат полномочия привлекать их к административной ответственности. Об этом говорится в публикации полиции Латвии в Twitter.

"Госуполиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. [Владельцы машин] могут быть привлечены к административной ответственности", — сказано в посте. В документе уточняется, что речь идёт и о надписях "Я русский/я русская женщина".