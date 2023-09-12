Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 20:15

Латвия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами

Автомобилям, зарегистрированным в России, со вторника, 12 сентября, запрещён въезд в Латвию. Об этом проинформировало таможенное управление при Службе госдоходов Прибалтийской страны.

В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии и заключением МИД, водителей российских транспортных средств, пытающихся въехать в Латвию через погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, обяжут вернуться. В случае неподчинения требованию автомобиль может быть конфискован. При этом поездка из Европы в Россию по-прежнему возможна, если автомобиль не задекларирован как товар, а является только средством передвижения.

Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

А ранее власти Латвии приказали уничтожить все книги на русском языке. Данное решение было принято властями в связи с полным переходом на латышский язык обучения.

Обложка ©

Unsplash / Ivars Utināns

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Латвия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров