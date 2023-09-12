Латвия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами
Автомобилям, зарегистрированным в России, со вторника, 12 сентября, запрещён въезд в Латвию. Об этом проинформировало таможенное управление при Службе госдоходов Прибалтийской страны.
В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии и заключением МИД, водителей российских транспортных средств, пытающихся въехать в Латвию через погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, обяжут вернуться. В случае неподчинения требованию автомобиль может быть конфискован. При этом поездка из Европы в Россию по-прежнему возможна, если автомобиль не задекларирован как товар, а является только средством передвижения.
А ранее власти Латвии приказали уничтожить все книги на русском языке. Данное решение было принято властями в связи с полным переходом на латышский язык обучения.
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