Латвия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами

В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии и заключением МИД, водителей российских транспортных средств, пытающихся въехать в Латвию через погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, обяжут вернуться. В случае неподчинения требованию автомобиль может быть конфискован. При этом поездка из Европы в Россию по-прежнему возможна, если автомобиль не задекларирован как товар, а является только средством передвижения.