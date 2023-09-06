Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.

"Наши балтийские соседи взяли курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения… Считаю умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека", — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.

Москалькова уточнила, что большинство из соотечественников, не сдавших языковой экзамен, — это пенсионеры, которые живут в стране со времен СССР.