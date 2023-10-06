"Вторая мировая не нанесла такого урона": Политолог назвал трагедией возможную высылку россиян из Латвии

Политолог Дмитрий Раевский рассказал, что высылка россиян из Латвии — огромная трагедия, так как пожилые латыши ещё помнят СССР, однако молодёжь подпитывается русофобией со стороны властей. Специалист отметил, что из страны будут высылать даже тех, кто родился в ней, но не является гражданином.

Специалист рассказал, что численность населения Латвии резко упадёт, потому что в стране низкая рождаемость и высокий процент тех, кто хочет покинуть её.

"Вторая мировая война не нанесла такого урона, как последние 30 лет жизни Латвии в Евросоюзе", — заявил Раевский в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт добавил, что, если Евросоюз распадётся, Латвия, скорее всего, попросится в Россию.