"Вторая мировая не нанесла такого урона": Политолог назвал трагедией возможную высылку россиян из Латвии
Политолог Раевский: После высылки россиян население Латвии резко снизится
Политолог Дмитрий Раевский рассказал, что высылка россиян из Латвии — огромная трагедия, так как пожилые латыши ещё помнят СССР, однако молодёжь подпитывается русофобией со стороны властей. Специалист отметил, что из страны будут высылать даже тех, кто родился в ней, но не является гражданином.
Специалист рассказал, что численность населения Латвии резко упадёт, потому что в стране низкая рождаемость и высокий процент тех, кто хочет покинуть её.
"Вторая мировая война не нанесла такого урона, как последние 30 лет жизни Латвии в Евросоюзе", — заявил Раевский в эфире радио "Комсомольская правда".
Эксперт добавил, что, если Евросоюз распадётся, Латвия, скорее всего, попросится в Россию.
Ранее Лайф писал, что Латвия может депортировать более трёх тысяч россиян. Об этом заявила глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе. По её словам, все эти граждане не подали документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или не подали заявку на повторный экзамен по латышскому языку, который является отныне обязательным. В общей сложности разослали 3255 уведомлений.
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