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3 ноября, 18:45

Россия закроет один из КПП на границе с Эстонией

Пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закроют с февраля 2024 года

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Ивангород на границе Ленинградской области и Эстонии с 1 февраля 2024 года будет закрыт на реконструкцию. При этом пешеходный переход продолжит работать, говорится в соответствующем распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ Ивангород (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции", — указано в документе.

Также кабмин поручил МИД РФ уведомить эстонскую сторону о принятом решении. Когда планируется завершить реконструкцию, в документе не уточняется.

Финны посмеялись над забором из проволоки на границе с Россией

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Ранее сообщалось, что Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идёт о КПП Виентули и Педедзе, сейчас там выставлены бетонные заграждения.

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ТАСС / Sergei Stepanov

Наталья Исакова
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