Россия закроет один из КПП на границе с Эстонией

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Ивангород на границе Ленинградской области и Эстонии с 1 февраля 2024 года будет закрыт на реконструкцию. При этом пешеходный переход продолжит работать, говорится в соответствующем распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ Ивангород (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции", — указано в документе.

Также кабмин поручил МИД РФ уведомить эстонскую сторону о принятом решении. Когда планируется завершить реконструкцию, в документе не уточняется.