Россия закроет один из КПП на границе с Эстонией
Пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закроют с февраля 2024 года
Контрольно-пропускной пункт (КПП) Ивангород на границе Ленинградской области и Эстонии с 1 февраля 2024 года будет закрыт на реконструкцию. При этом пешеходный переход продолжит работать, говорится в соответствующем распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ Ивангород (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции", — указано в документе.
Также кабмин поручил МИД РФ уведомить эстонскую сторону о принятом решении. Когда планируется завершить реконструкцию, в документе не уточняется.
Ранее сообщалось, что Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идёт о КПП Виентули и Педедзе, сейчас там выставлены бетонные заграждения.
ТАСС / Sergei Stepanov