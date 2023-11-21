В Госдуме назвали виновных в ситуации с беженцами у границы с Финляндией
Депутат Хамитов: Ситуация с беженцами у границы с Финляндией — итог политики США
Происходящую сейчас на российско-финской границе ситуацию с беженцами можно назвать итогом "демократии" Запада. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов. Он считает, что США и их "карманные правители" на Ближнем Востоке и в Африке должны понести за это ответственность.
Как отметил парламентарий, в стремлении сохранить или установить своё влияние на те или иные регионы в Вашингтоне привыкли не считаться ни с людскими потерями, ни со сломом привычного уклада жизни целых народов и государств. В итоге мирные жители, которые не хотят стать жертвами этих политических игрищ, вынуждены покидать родные места и искать убежища в других странах. Впрочем, и там им никто не даст никакой гарантии на спокойствие.
"В западном мире умеют красиво рассуждать на тему всеобщих прав и демократии, но подтвердить собственные тезисы своими же действиями не спешат. Это ещё раз подтверждает ситуация на финской границе: принимать тех, кто пострадал от действий их же "единомышленников", западники не хотят и всеми силами от них отгораживаются", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Если же Запад окончательно захлопнет все двери перед жертвами их же политических режимов, то эти люди всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку России, ведь у нас в стране права человека — это не пустые слова, резюмировал Хамитов.
Напомним, Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 20 ноября стало известно, что финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября. Этим недовольны как сами финны, так и живущие в стране россияне. МИД РФ высказал протест послу Финляндии в связи с закрытием пунктов пропуска на границе. По словам дипломатов, этот шаг в Хельсинки приняли без каких-либо консультаций с Москвой.
ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Miska Puumala