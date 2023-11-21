В Госдуме назвали виновных в ситуации с беженцами у границы с Финляндией

Происходящую сейчас на российско-финской границе ситуацию с беженцами можно назвать итогом "демократии" Запада. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов. Он считает, что США и их "карманные правители" на Ближнем Востоке и в Африке должны понести за это ответственность.

Как отметил парламентарий, в стремлении сохранить или установить своё влияние на те или иные регионы в Вашингтоне привыкли не считаться ни с людскими потерями, ни со сломом привычного уклада жизни целых народов и государств. В итоге мирные жители, которые не хотят стать жертвами этих политических игрищ, вынуждены покидать родные места и искать убежища в других странах. Впрочем, и там им никто не даст никакой гарантии на спокойствие.

"В западном мире умеют красиво рассуждать на тему всеобщих прав и демократии, но подтвердить собственные тезисы своими же действиями не спешат. Это ещё раз подтверждает ситуация на финской границе: принимать тех, кто пострадал от действий их же "единомышленников", западники не хотят и всеми силами от них отгораживаются", — подчеркнул собеседник Лайфа.