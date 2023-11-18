Более 8,5 тысячи финнов выступили против закрытия КПП на границе с Россией
Более 8,5 тысячи человек подписали петицию к Правительству Финляндии о том, чтобы не закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте Adressit.com, где размещён документ.
Создатели петиции раскритиковали решение финских властей о закрытии движения между двумя государствами, подчеркнув, что оно противоречит правам человека и буквально "разрывает семейные связи", ведь у многих есть близкие родственники по обе стороны границы.
"Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или вторых супругов. Беженцев без документов можно направить от границы до станции, где обрабатываются заявления о предоставлении убежища", — говорится в описании инициативы.
К настоящему моменту (11:20 мск) под петицией, опубликованной в четверг, 16 ноября, подписались уже 8517 пользователей. Люди негодуют и просят не забирать у них возможность видеться с родными и близкими.
"Мы, люди, живущие и работающие в Финляндии, платим налоги и воспитываем своих детей в Финляндии. Мы имеем право свободно перемещаться между Россией и Финляндией, как и все остальные люди в мире. Мы имеем право видеться с семьёй и друзьями, присутствовать на похоронах и заниматься своими делами на другом конце России", — подчеркнула в комментарии одна из подписавших петицию — жительница города Тампере.
Как уже рассказывал Лайф, на днях стало известно о решении Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией в Ленобласти и Карелии. Планируется, что они не будут работать до конца февраля 2024 года. Как заявили в Хельсинки, решение связано с соображениями "обеспечения нацбезопасности". Тысячи финнов выступили за ослабление запрета на пересечение границы. В Кремле при этом отметили, что Финляндия совершила большую ошибку, встав на путь конфронтации.
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