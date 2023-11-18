Более 8,5 тысячи финнов выступили против закрытия КПП на границе с Россией

Более 8,5 тысячи человек подписали петицию к Правительству Финляндии о том, чтобы не закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте Adressit.com, где размещён документ.

Создатели петиции раскритиковали решение финских властей о закрытии движения между двумя государствами, подчеркнув, что оно противоречит правам человека и буквально "разрывает семейные связи", ведь у многих есть близкие родственники по обе стороны границы.

"Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или вторых супругов. Беженцев без документов можно направить от границы до станции, где обрабатываются заявления о предоставлении убежища", — говорится в описании инициативы.

К настоящему моменту (11:20 мск) под петицией, опубликованной в четверг, 16 ноября, подписались уже 8517 пользователей. Люди негодуют и просят не забирать у них возможность видеться с родными и близкими.