Рекордное число мигрантов попросили убежища в Финляндии за день до закрытия КПП с Россией
В Финляндию из России перед закрытием КПП прибыли 163 просителя убежища
За день до закрытия четырёх сухопутных пунктов пропуска у рубежей России и Финляндии на юго-восточную границу страны прибыло рекордное число просителей убежища. Об этом сообщила пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в социальной сети X (Twitter).
"Вчера полное количество поданных прошений об убежище — 163 человека", — уточнили в ведомстве.
Это стало рекордом за сутки. Так, согласно статистике, 16 ноября на границу Финляндии и России прибыли 26 просителей убежища. К 22:00 (23:00 мск) 15 ноября их было 75, а 14 ноября к 21:00 (22 мск) — 50 человек.
Напомним, Финляндия объявила о решении закрыть четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Кроме того, в середине октября стало известно, что Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией — КПП Виентули и Педедзе, сейчас там выставлены бетонные заграждения.
X / Visegrád 24