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18 ноября, 05:28

Рекордное число мигрантов попросили убежища в Финляндии за день до закрытия КПП с Россией

В Финляндию из России перед закрытием КПП прибыли 163 просителя убежища

За день до закрытия четырёх сухопутных пунктов пропуска у рубежей России и Финляндии на юго-восточную границу страны прибыло рекордное число просителей убежища. Об этом сообщила пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в социальной сети X (Twitter).

"Вчера полное количество поданных прошений об убежище — 163 человека", — уточнили в ведомстве.

Это стало рекордом за сутки. Так, согласно статистике, 16 ноября на границу Финляндии и России прибыли 26 просителей убежища. К 22:00 (23:00 мск) 15 ноября их было 75, а 14 ноября к 21:00 (22 мск) — 50 человек.

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Напомним, Финляндия объявила о решении закрыть четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Кроме того, в середине октября стало известно, что Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией — КПП Виентули и Педедзе, сейчас там выставлены бетонные заграждения.

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X / Visegrád 24

Андрей Бражников
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