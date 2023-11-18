Рекордное число мигрантов попросили убежища в Финляндии за день до закрытия КПП с Россией

За день до закрытия четырёх сухопутных пунктов пропуска у рубежей России и Финляндии на юго-восточную границу страны прибыло рекордное число просителей убежища. Об этом сообщила пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в социальной сети X (Twitter).

Это стало рекордом за сутки. Так, согласно статистике, 16 ноября на границу Финляндии и России прибыли 26 просителей убежища. К 22:00 (23:00 мск) 15 ноября их было 75, а 14 ноября к 21:00 (22 мск) — 50 человек.