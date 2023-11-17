Песков напомнил, что РФ никогда не искала конфронтации с Финляндией и не угрожала ей

Встать на путь конфронтации с Россией — осознанный путь властей Финляндии. С точки зрения Кремля, это большая ошибка. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле о решении Финляндии закрыть погранпереходы на границе с РФ.

"[Можно] только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. У нас [с Финляндией] всегда были <…> отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, [было] взаимопонимание друг с другом. <...> Сейчас они [финские власти] избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка", — сказал представитель Кремля, отметив, что в новейшей истории не было случаев, когда Россия угрожала Финляндии или когда между странами были поводы для конфронтации.