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17 ноября, 14:58

Песков напомнил, что РФ никогда не искала конфронтации с Финляндией и не угрожала ей

Песков назвал конфронтацию с Россией ошибкой властей Финляндии

Встать на путь конфронтации с Россией — осознанный путь властей Финляндии. С точки зрения Кремля, это большая ошибка. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле о решении Финляндии закрыть погранпереходы на границе с РФ.

"[Можно] только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. У нас [с Финляндией] всегда были <…> отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, [было] взаимопонимание друг с другом. <...> Сейчас они [финские власти] избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка", сказал представитель Кремля, отметив, что в новейшей истории не было случаев, когда Россия угрожала Финляндии или когда между странами были поводы для конфронтации.

Тысячи финнов выступили за ослабление запрета на пересечение границы с Россией

Тысячи финнов выступили за ослабление запрета на пересечение границы с Россией

Напомним, ранее стало известно о том, что погранпереходы на границе с РФ будут закрыты Финляндией в ночь на субботу. В пограничной службе государства также сказали, что Хельсинки закроет четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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