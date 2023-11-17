Финляндия установит заграждения на КПП на границе с РФ в полночь 18 ноября

Погранпереходы на границе с РФ будут закрыты Финляндией в ночь на субботу. Уточняется, что ограждения установят сегодня ровно в полночь, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пограничную службу Финляндии. Там также отметили, что Хельсинки закроет четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.