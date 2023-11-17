Финляндия установит заграждения на КПП на границе с РФ в полночь 18 ноября
Погранпереходы на границе с РФ будут закрыты Финляндией в ночь на субботу. Уточняется, что ограждения установят сегодня ровно в полночь, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пограничную службу Финляндии. Там также отметили, что Хельсинки закроет четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.
"Финляндия установит заграждения на финско-российских пограничных переходах, которые она планирует закрыть в полночь по местному времени", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Кроме того, в середине октября стало известно, что Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идёт о КПП Виентули и Педедзе, сейчас там выставлены бетонные заграждения.
ТАСС / AP / Sasu Makinen