Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 12:18

Тысячи финнов выступили за ослабление запрета на пересечение границы с Россией

В Финляндии собрали больше 4,5 тысячи голосов против закрытия границы с РФ

Петиция в адрес властей Финляндии с призывом ослабить запрет на пересечение границы с Россией набрала 4,5 тысячи подписей, 3,8 тысячи из которых принадлежат финским гражданам. Документ опубликован на сайте Adressit.com.

"Приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи. Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. <...> У многих есть близкие родственники по обе стороны границы", заявил автор петиции Петри Маттинен из города Иматра.

Среди подписантов есть не только финны и россияне, но и граждане Чехии, Норвегии, Эстонии и прочих стран, которые также не могут видеться с родственниками из слишком суровых правил о пересечении границы. Некоторые даже говорят, что им пришлось вывезти могилы своих родных в Россию, чтобы сохранить возможность ухаживать за ними.

Также известно, что в Финляндии планируют провести митинги против закрытия границы с РФ. По сообщениям СМИ, один из них пройдёт 18 ноября в Хельсинки у здания парламента. Также обсуждаются акции в Лаппеэнранте в ближайшем будущем.

Захарова обвинила Финляндию в создании новых разделительных линий в Европе

Захарова обвинила Финляндию в создании новых разделительных линий в Европе

Как писал Лайф, Финляндия установит заграждения на КПП на границе с РФ в полночь 18 ноября. Сообщалось, что Хельсинки закроет четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Vesa Moilanen

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров