Тысячи финнов выступили за ослабление запрета на пересечение границы с Россией

Петиция в адрес властей Финляндии с призывом ослабить запрет на пересечение границы с Россией набрала 4,5 тысячи подписей, 3,8 тысячи из которых принадлежат финским гражданам. Документ опубликован на сайте Adressit.com.

"Приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи. Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. <...> У многих есть близкие родственники по обе стороны границы", — заявил автор петиции Петри Маттинен из города Иматра.

Среди подписантов есть не только финны и россияне, но и граждане Чехии, Норвегии, Эстонии и прочих стран, которые также не могут видеться с родственниками из слишком суровых правил о пересечении границы. Некоторые даже говорят, что им пришлось вывезти могилы своих родных в Россию, чтобы сохранить возможность ухаживать за ними.

Также известно, что в Финляндии планируют провести митинги против закрытия границы с РФ. По сообщениям СМИ, один из них пройдёт 18 ноября в Хельсинки у здания парламента. Также обсуждаются акции в Лаппеэнранте в ближайшем будущем.