Захарова обвинила Финляндию в создании новых разделительных линий в Европе
Решение финских властей о закрытии погранпереходов на границе с Россией создаёт новые разделительные линии в Европе. Такое мнение озвучила в беседе с журналистами в четверг, 16 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что такое негативное развитие событий приведёт к выработке ответных мер.
"Но вопрос в том, что, как мы уже объясняли, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые", — приводит слова Захаровой ТАСС.
Ранее стало известно, что финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности".
ТАСС / Михаил Метцель