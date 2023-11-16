Захарова обвинила Финляндию в создании новых разделительных линий в Европе

Решение финских властей о закрытии погранпереходов на границе с Россией создаёт новые разделительные линии в Европе. Такое мнение озвучила в беседе с журналистами в четверг, 16 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что такое негативное развитие событий приведёт к выработке ответных мер.

"Но вопрос в том, что, как мы уже объясняли, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые", — приводит слова Захаровой ТАСС.