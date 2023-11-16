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16 ноября, 15:28

Захарова обвинила Финляндию в создании новых разделительных линий в Европе

Решение финских властей о закрытии погранпереходов на границе с Россией создаёт новые разделительные линии в Европе. Такое мнение озвучила в беседе с журналистами в четверг, 16 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что такое негативное развитие событий приведёт к выработке ответных мер.

"Но вопрос в том, что, как мы уже объясняли, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые", приводит слова Захаровой ТАСС.

Финляндия до марта закроет четыре КПП на границе с Россией

Финляндия до марта закроет четыре КПП на границе с Россией

Ранее стало известно, что финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности".

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ТАСС / Михаил Метцель

Марина Калегина
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