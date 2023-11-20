РФ заявила Финляндии протест из-за закрытия пунктов пропуска на границе

МИД России заявил протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием пунктов пропуска на границе. В ведомстве подчеркнули, что этот шаг Хельсинки, принятый без каких-либо консультаций с российской стороной, нарушает права десятков тысяч граждан обеих стран.

"20 ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантеря. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", — отметили в министерстве.