РФ заявила Финляндии протест из-за закрытия пунктов пропуска на границе
МИД России заявил протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием пунктов пропуска на границе. В ведомстве подчеркнули, что этот шаг Хельсинки, принятый без каких-либо консультаций с российской стороной, нарушает права десятков тысяч граждан обеих стран.
"20 ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантеря. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", — отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что Финляндия приняла решение о закрытии КПП под предлогом ситуации с мигрантами, однако оно является "однозначно провокационным и идёт в русле попыток ещё более обострить отношения" с Россией. Действия Хельсинки нарушают права и интересы десятков тысяч граждан обеих стран, добавили в МИД.
Напомним, Финляндия до конца февраля закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Также КПП Вартиус несколько раз временно приостанавливал работу. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Сегодня, 20 ноября, СМИ узнали, что финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября. Этим недовольны как сами финны, так и живущие в стране россияне.
ТАСС / АР / Lauri Heino