"Цель — издеваться над русскими": Финский политолог раскрыл виновника в закрытии границы Политолог Бекман: Решения о закрытии границы с РФ принимает не Финляндия, а США 20 ноября, 10:30 ТАСС / AP / Sergei Grits

Решения о закрытии границы с Россией принимает не Финляндия, а США. Так считает финский политолог, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман. В беседе с Лайфом он назвал такие действия Хельсинки и Вашингтона издевательскими.

Политолог объяснил, что, так как Финляндия — член НАТО, граница стала стратегически важной для США в рамках антироссийской кампании. Он признал, что у Хельсинки нет объективных причин для закрытия КПП, поскольку мигрантов и беженцев, от которых эту границу якобы закрывают, не так уж и много.

"Я думаю, что это просто очередная провокация против русских из Вашингтона. Недавно запретили машины с русскими номерами, русских туристов. Это издевательские решения. Думаю, это именно цели Вашингтона — провоцировать и издеваться над русскими, именно так хочет Вашингтон и это часть их антироссийской кампании", — подчеркнул Бекман.

Он признал, что Финляндия нарушает права русских и многие люди сейчас попали в очень неприятную ситуацию: они десятилетиями жили между двумя странами, а теперь не могут видеться с друзьями и членами семьи.