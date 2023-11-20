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"Цель — издеваться над русскими": Финский политолог раскрыл виновника в закрытии границы

Политолог Бекман: Решения о закрытии границы с РФ принимает не Финляндия, а США

20 ноября, 10:30

ТАСС / AP / Sergei Grits

Решения о закрытии границы с Россией принимает не Финляндия, а США. Так считает финский политолог, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман. В беседе с Лайфом он назвал такие действия Хельсинки и Вашингтона издевательскими.

Политолог объяснил, что, так как Финляндия — член НАТО, граница стала стратегически важной для США в рамках антироссийской кампании. Он признал, что у Хельсинки нет объективных причин для закрытия КПП, поскольку мигрантов и беженцев, от которых эту границу якобы закрывают, не так уж и много.

"Я думаю, что это просто очередная провокация против русских из Вашингтона. Недавно запретили машины с русскими номерами, русских туристов. Это издевательские решения. Думаю, это именно цели Вашингтона — провоцировать и издеваться над русскими, именно так хочет Вашингтон и это часть их антироссийской кампании", — подчеркнул Бекман.

Он признал, что Финляндия нарушает права русских и многие люди сейчас попали в очень неприятную ситуацию: они десятилетиями жили между двумя странами, а теперь не могут видеться с друзьями и членами семьи.

Кремль объяснил, почему невозможно повлиять на решение Финляндии о закрытии границы

Кремль объяснил, почему невозможно повлиять на решение Финляндии о закрытии границы

Напомним, 18 ноября Финляндия до конца февраля закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Но довольны этим остались далеко не все. Финны, например, создали петицию, а россияне в Хельсинки провели митинг. 19 ноября было приостановлено движение на пятом пункте пропуска — Вартиусе, а сегодня, 20 ноября, СМИ узнали, что финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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