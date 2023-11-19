Закрылся единственный работавший КПП на границе Финляндии и России
ТАСС / AP / Lauri Heino
На границе России и Финляндии приостановил работу пункт пропуска Вартиус, который ещё продолжал функционировать после решения финских властей закрыть четыре КПП. Об этом сообщила погранохрана республики в соцсети X.
"На пограничном переходе Вартиус движение затруднено. Движение транспорта временно ограничено", — отмечается в заявлении.
Напомним, Финляндия решила закрыть четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия финские власти объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". В Хельсинки россияне провели митинг против закрытия пропускных пунктов.