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Закрылся единственный работавший КПП на границе Финляндии и России

19 ноября, 10:52

ТАСС / AP / Lauri Heino

На границе России и Финляндии приостановил работу пункт пропуска Вартиус, который ещё продолжал функционировать после решения финских властей закрыть четыре КПП. Об этом сообщила погранохрана республики в соцсети X.

"На пограничном переходе Вартиус движение затруднено. Движение транспорта временно ограничено", отмечается в заявлении.

В Финляндии рассказали о беженцах, приезжающих на границу из России на самокатах

В Финляндии рассказали о беженцах, приезжающих на границу из России на самокатах

Напомним, Финляндия решила закрыть четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия финские власти объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". В Хельсинки россияне провели митинг против закрытия пропускных пунктов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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