В Финляндии рассказали о беженцах, приезжающих на границу из России на самокатах
Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжают приезжать на российско-финскую границу, рассказал капитан погранохраны Финляндии Йоуко Киннунен. По его словам, только к полудню на пограничный переход Вартиус пришли 30 человек.
"Трудно оценить ожидаемое количество просителей убежища, но пограничный переход Вартиус рассчитан на десятки человек", — добавил капитан.
Киннунен отметил, что беженцы стали прибывать в Финляндию не только на велосипедах, но и на самокатах. Причём все переходящие на финскую сторону люди имеют российские отметки в своих паспортах. По словам капитана, русские "пропустили их и жестами указали", чтобы они отправлялись дальше.
Напомним, Финляндия решила закрыть четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября до конца февраля 2024 года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". В последний день работы переходов туда прибыло рекордное число беженцев.
ТАСС / Софья Сандурская