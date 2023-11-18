В Финляндии рассказали о беженцах, приезжающих на границу из России на самокатах

Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжают приезжать на российско-финскую границу, рассказал капитан погранохраны Финляндии Йоуко Киннунен. По его словам, только к полудню на пограничный переход Вартиус пришли 30 человек.

Киннунен отметил, что беженцы стали прибывать в Финляндию не только на велосипедах, но и на самокатах. Причём все переходящие на финскую сторону люди имеют российские отметки в своих паспортах. По словам капитана, русские "пропустили их и жестами указали", чтобы они отправлялись дальше.