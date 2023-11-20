Кремль объяснил, почему невозможно повлиять на решение Финляндии о закрытии границы

Российская сторона не может повлиять на ситуацию с решением Финляндии о закрытии оставшихся КПП на границе. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что здесь играет свою роль отсутствие диалога между Москвой и Хельсинки.