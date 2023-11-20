Кремль объяснил, почему невозможно повлиять на решение Финляндии о закрытии границы
Песков: Мы не можем повлиять на решение Финляндии полностью закрыть границу с РФ
Российская сторона не может повлиять на ситуацию с решением Финляндии о закрытии оставшихся КПП на границе. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что здесь играет свою роль отсутствие диалога между Москвой и Хельсинки.
"Вряд ли сейчас способны повлиять, потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине. Не мы были инициаторами сворачивания диалога", — указал представитель Кремля.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Пропускные пункты не будут работать до конца февраля следующего года. Как объяснили в Хельсинки, данное решение связано с некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 19 ноября было приостановлено движение на пятом пункте пропуска — Вартиусе. А несколько часов назад стало известно о том, что финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября.
ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Miska Puumala