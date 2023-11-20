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20 ноября, 09:11

Финляндия решила полностью закрыть границу с Россией

Iltalehti: Финляндия намерена полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду

Финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники.

По данным журналистов, правительство премьер-министра Финляндии Петтери Орпо может принять соответствующее решение в понедельник. Речь идёт о четырёх оставшихся контрольно-пропускных пунктах. Предполагается, что они будут закрыты в 00:00 (01:00 мск) по местному времени в среду, 22 ноября.

Yle: Военные начали возводить барьер на границе Финляндии и России

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Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Пропускные пункты не будут работать до конца февраля следующего года. Как объяснили в Хельсинки, данное решение связано с некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Но довольны этим остались далеко не все. Финны, например, создали петицию, а россияне в Хельсински провели митинг. В последний день работы КПП мигранты попытались прорваться на территорию страны, но пограничники отпугнули их слезоточивым газом.

19 ноября было приостановлено движение на пятом пункте пропуска — Вартиусе, который ещё продолжал функционировать после решения финской власти по закрытию четырёх КПП. Об этом сообщала пограничная охрана республики, однако причины не уточнялись.

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ТАСС / AP / Sergei Grits

Никита Никонов
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