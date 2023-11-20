Финляндия решила полностью закрыть границу с Россией

Финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники.

По данным журналистов, правительство премьер-министра Финляндии Петтери Орпо может принять соответствующее решение в понедельник. Речь идёт о четырёх оставшихся контрольно-пропускных пунктах. Предполагается, что они будут закрыты в 00:00 (01:00 мск) по местному времени в среду, 22 ноября.