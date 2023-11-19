На помощь финским пограничникам на КПП Вартиус прибыли военные

Финские военные прибыли на контрольно-пропускной пункт Вартиус для помощи пограничникам, которые, как оказалось, уже не справляются в одиночку. Об этом сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на начальника КПП Йоуко Киннунена.

"Вооружённые силы [Финляндии] прибыли на помощь пограничникам", — сказал Киннунен, уточнив, что сотрудники возводят там временный барьер и строят защитные сооружения для обеспечения работы пограничной станции.