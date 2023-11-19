На помощь финским пограничникам на КПП Вартиус прибыли военные
Yle: Военные начали возводить барьер на границе Финляндии и России
Финские военные прибыли на контрольно-пропускной пункт Вартиус для помощи пограничникам, которые, как оказалось, уже не справляются в одиночку. Об этом сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на начальника КПП Йоуко Киннунена.
"Вооружённые силы [Финляндии] прибыли на помощь пограничникам", — сказал Киннунен, уточнив, что сотрудники возводят там временный барьер и строят защитные сооружения для обеспечения работы пограничной станции.
Как уже рассказывал Лайф, на днях Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией: Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Пропускные пункты не будут работать до конца февраля следующего года. Как объяснили финские власти, их решение связано с некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". При этом довольными этим остались далеко не все: финны, например, создали петицию, а россияне в Хельсински провели митинг.
Сегодня было приостановлено движение на пятом пункте пропуска — Вартиусе, который ещё продолжал функционировать после решения финских властей по закрытию четырёх КПП. Об этом сообщала погранохрана республики, однако причины не уточнялись. Причём там отметили, что уже пытаются решить ситуацию.
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