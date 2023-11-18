Финские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с РФ

Попытка группы мигрантов прорваться через границу Финляндии из России в последний день работы контрольно-пропускного пункта Ниирала не увенчалась успехом. Их встретили местные пограничники, которые применили в отношении непрошенных гостей спецсредства. О произошедшем сообщил местный телеканал MTV3.

Финские пограничники пресекли попытку мигрантов прорваться через границу. Видео © X / Visegrád 24

По информации журналистов, столкновение с мигрантами произошло пятничным вечером. Всего к КПП пришло пешком и приехало на велосипедах около 30 человек. Один из них попытался пробежать мимо пограничников, но ему в лицо распылили газовый баллончик. Инцидент попал в объектив камеры.