Финские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с РФ
Попытка группы мигрантов прорваться через границу Финляндии из России в последний день работы контрольно-пропускного пункта Ниирала не увенчалась успехом. Их встретили местные пограничники, которые применили в отношении непрошенных гостей спецсредства. О произошедшем сообщил местный телеканал MTV3.
Финские пограничники пресекли попытку мигрантов прорваться через границу. Видео © X / Visegrád 24
По информации журналистов, столкновение с мигрантами произошло пятничным вечером. Всего к КПП пришло пешком и приехало на велосипедах около 30 человек. Один из них попытался пробежать мимо пограничников, но ему в лицо распылили газовый баллончик. Инцидент попал в объектив камеры.
Также в ночь на субботу вступило в силу постановление Правительства Финляндии о временном прекращении функционирования крупнейших пунктов пропуска на границе с РФ из-за ситуации с миграцией. Ограничения продлятся три месяца и затронут КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.
Решение Хельсинки уже прокомментировали и в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Финляндия совершила большую ошибку, когда решила встать на путь конфронтации.
X / Visegrád 24