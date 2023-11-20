Финские военные начали строить забор на границе с Россией в Лапландии

Финские военные начали строительство временных заграждений на пункте пропуска Салла, где идёт приём беженцев, на границе с Россией. Об этом сообщает пограничный отряд провинции Лапландия.

"В Саллу прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности", — сообщает погранотряд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

КПП Салла — один из двух пунктов пропуска между Финляндией и Россией, где возможен приём беженцев. Он работает всего шесть часов в сутки: с 08:00 до 14:00. Ранее сегодня лапландский погранотряд сообщил о прибытии 35 беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.