Финские военные начали строить забор на границе с Россией в Лапландии
Финские военные начали возводить заграждения на КПП на границе с РФ в Лапландии
Техника финских пограничников на КПП Салла в Лапландии на границе с РФ. Обложка © X (экс-Twitter) / lapinraja
Финские военные начали строительство временных заграждений на пункте пропуска Салла, где идёт приём беженцев, на границе с Россией. Об этом сообщает пограничный отряд провинции Лапландия.
"В Саллу прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности", — сообщает погранотряд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
КПП Салла — один из двух пунктов пропуска между Финляндией и Россией, где возможен приём беженцев. Он работает всего шесть часов в сутки: с 08:00 до 14:00. Ранее сегодня лапландский погранотряд сообщил о прибытии 35 беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.
Как сообщал Лайф, 18 ноября Финляндия до конца февраля закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Но довольны этим остались далеко не все. Финны, например, создали петицию, а россияне в Хельсинки провели митинг. В последний день работы одного из КПП мигранты попытались прорваться на территорию Финляндии, но против них применили спецсредства. 19 ноября было приостановлено движение на пятом пункте пропуска — Вартиусе, а сегодня, 20 ноября, СМИ узнали, что финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября.