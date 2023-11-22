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22 ноября, 01:54

Около 300 иностранцев застряли на границе с Финляндией в Мурманской области

Губернатор Чибис: В Мурманской области 300 иностранцев ждут перехода в Финляндию

<p>Иностранцы на границе с Финляндией у КПП Салла. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/andrey_chibis/3079" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Губернатор Чибис</a></p>

Иностранцы на границе с Финляндией у КПП Салла. Обложка © t.me / Губернатор Чибис

Власти Мурманской области организовали пункты обогрева для иностранцев, которые ожидают перехода в Финляндию через пропускной пункт Салла, расположенный в Кандалакшском районе. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис и опубликовал в телеграм-канале фото обстановки.

По его словам, ситуацию, сложившуюся на финской границе, можно назвать гуманитарным кризисом. Губернатор заявил о том, что новоиспечённый член Североатлантического альянса искусственно создаёт затор, в связи с чем граждане не могут пересечь пограничную зону.

"Иностранные граждане не могут пересечь границу по вине финской стороны. Страна НАТО искусственно создает затор. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу", — заявил чиновник.

Власти Мурманской области организовали пункты обогрева для иностранцев, которые по вине финской стороны не могут пересечь границу. Фото © t.me / Губернатор Чибис

Власти Мурманской области организовали пункты обогрева для иностранцев, которые по вине финской стороны не могут пересечь границу. Фото © t.me / Губернатор Чибис

Он подчеркнул, что областная администрация оказывает всестороннюю поддержку людям, оказавшимся в такой сложной ситуации. Чибис рассказал про предоставленные пункты обогрева, которые помогают иностранцам не окочуриться на морозе в условиях Крайнего Севера. Замёрзшие люди могут там погреться или просто выпить горячего чая.

"В любой ситуации очень важно сохранять человеческое лицо. Надеюсь, что власти Финляндии тоже об этом вспомнят", — заключил высокопоставленный чиновник.

Yle: Военные начали возводить барьер на границе Финляндии и России

Yle: Военные начали возводить барьер на границе Финляндии и России

Напомним, Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Некоторые зарубежные СМИ писали о том, что финские власти намерены закрыть полностью границу с РФ в ночь на среду, 22 ноября. Однако уже во вторник, 21 ноября, в Сети появилась информация о том, что вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на российской границе.

Алексей Соловьёв
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