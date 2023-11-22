Около 300 иностранцев застряли на границе с Финляндией в Мурманской области
Губернатор Чибис: В Мурманской области 300 иностранцев ждут перехода в Финляндию
Иностранцы на границе с Финляндией у КПП Салла. Обложка © t.me / Губернатор Чибис
Власти Мурманской области организовали пункты обогрева для иностранцев, которые ожидают перехода в Финляндию через пропускной пункт Салла, расположенный в Кандалакшском районе. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис и опубликовал в телеграм-канале фото обстановки.
По его словам, ситуацию, сложившуюся на финской границе, можно назвать гуманитарным кризисом. Губернатор заявил о том, что новоиспечённый член Североатлантического альянса искусственно создаёт затор, в связи с чем граждане не могут пересечь пограничную зону.
"Иностранные граждане не могут пересечь границу по вине финской стороны. Страна НАТО искусственно создает затор. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу", — заявил чиновник.
Власти Мурманской области организовали пункты обогрева для иностранцев, которые по вине финской стороны не могут пересечь границу. Фото © t.me / Губернатор Чибис
Он подчеркнул, что областная администрация оказывает всестороннюю поддержку людям, оказавшимся в такой сложной ситуации. Чибис рассказал про предоставленные пункты обогрева, которые помогают иностранцам не окочуриться на морозе в условиях Крайнего Севера. Замёрзшие люди могут там погреться или просто выпить горячего чая.
"В любой ситуации очень важно сохранять человеческое лицо. Надеюсь, что власти Финляндии тоже об этом вспомнят", — заключил высокопоставленный чиновник.
Напомним, Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Некоторые зарубежные СМИ писали о том, что финские власти намерены закрыть полностью границу с РФ в ночь на среду, 22 ноября. Однако уже во вторник, 21 ноября, в Сети появилась информация о том, что вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на российской границе.