Около 300 иностранцев застряли на границе с Финляндией в Мурманской области

Власти Мурманской области организовали пункты обогрева для иностранцев, которые ожидают перехода в Финляндию через пропускной пункт Салла, расположенный в Кандалакшском районе. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис и опубликовал в телеграм-канале фото обстановки.

По его словам, ситуацию, сложившуюся на финской границе, можно назвать гуманитарным кризисом. Губернатор заявил о том, что новоиспечённый член Североатлантического альянса искусственно создаёт затор, в связи с чем граждане не могут пересечь пограничную зону.

"Иностранные граждане не могут пересечь границу по вине финской стороны. Страна НАТО искусственно создает затор. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу", — заявил чиновник.

Власти Мурманской области организовали пункты обогрева для иностранцев, которые по вине финской стороны не могут пересечь границу. Фото © t.me / Губернатор Чибис

Он подчеркнул, что областная администрация оказывает всестороннюю поддержку людям, оказавшимся в такой сложной ситуации. Чибис рассказал про предоставленные пункты обогрева, которые помогают иностранцам не окочуриться на морозе в условиях Крайнего Севера. Замёрзшие люди могут там погреться или просто выпить горячего чая.