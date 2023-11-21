"Циничная акция": Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожжённым танком

Российское посольство в Финляндии направило Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожжённого танка Т-72. Об этом сообщили в дипмиссии.

"Жители финской столицы, возмущённые этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат. Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста", — приводит заявление дипмиссии РИА "Новости".

В посольстве подчеркнули, что это кощунственная демонстрация, которая разжигает ненависть к России. Бездействие и потворство властей Финляндии её проведению ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами, добавили в диппредставительстве.

Данную акцию провели проукраинские организации при содействии местных властей 18 ноября.