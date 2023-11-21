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21 ноября, 19:23

"Циничная акция": Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожжённым танком

Посольство РФ направило Финляндии ноту протеста из-за акции с сожжённым Т-72

Российское посольство в Финляндии направило Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожжённого танка Т-72. Об этом сообщили в дипмиссии.

"Жители финской столицы, возмущённые этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат. Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста", — приводит заявление дипмиссии РИА "Новости".

В посольстве подчеркнули, что это кощунственная демонстрация, которая разжигает ненависть к России. Бездействие и потворство властей Финляндии её проведению ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами, добавили в диппредставительстве.

Данную акцию провели проукраинские организации при содействии местных властей 18 ноября.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Никонов
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