В Финляндии неизвестные осквернили могилы советских воинов

На кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало неизвестные осквернили могилы советских солдат. Об этом заявила пресс-служба администрации региона.

"В ноябре на могиле советских солдат в Сало совершили вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело", — отметили местные власти.

Власти Финляндии осудили этот акт вандализма над могилами и памятниками солдат и военнопленных. Представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём подчеркнула, что соглашение между Москвой и Хельсинки, по которому последний должен заботиться о могилах погибших в войне советских солдат, продолжает действовать.