В Финляндии неизвестные осквернили могилы советских воинов
В финском городе Сало осквернили могилы советских солдат
На кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало неизвестные осквернили могилы советских солдат. Об этом заявила пресс-служба администрации региона.
"В ноябре на могиле советских солдат в Сало совершили вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело", — отметили местные власти.
Власти Финляндии осудили этот акт вандализма над могилами и памятниками солдат и военнопленных. Представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём подчеркнула, что соглашение между Москвой и Хельсинки, по которому последний должен заботиться о могилах погибших в войне советских солдат, продолжает действовать.
Ранее Лайф писал, что в Будапеште представители оппозиционной партии "Йоббик" осквернили памятник советским героям. Причём ультраправые во время этого вели прямую трансляцию в соцсетях.