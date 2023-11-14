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14 ноября, 19:08

В Финляндии неизвестные осквернили могилы советских воинов

В финском городе Сало осквернили могилы советских солдат

На кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало неизвестные осквернили могилы советских солдат. Об этом заявила пресс-служба администрации региона.

"В ноябре на могиле советских солдат в Сало совершили вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело", — отметили местные власти.

Власти Финляндии осудили этот акт вандализма над могилами и памятниками солдат и военнопленных. Представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём подчеркнула, что соглашение между Москвой и Хельсинки, по которому последний должен заботиться о могилах погибших в войне советских солдат, продолжает действовать.

Armata rusă afară!: Вандалы вновь осквернили памятник советским воинам в Молдавии

Armata rusă afară!: Вандалы вновь осквернили памятник советским воинам в Молдавии

Ранее Лайф писал, что в Будапеште представители оппозиционной партии "Йоббик" осквернили памятник советским героям. Причём ультраправые во время этого вели прямую трансляцию в соцсетях.

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Никита Осипов
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