Armata rusă afară!: Вандалы вновь осквернили памятник советским воинам в Молдавии

В селе Руска Хынчештского района Молдавии неизвестные вновь осквернили монумент в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Кадры появились в телеграм-канале поискового движения республики.

Осквернённый памятник в Молдавии. Видео © t.me / Солдат Победы

Памятник стоит у братской могилы и был открыт в 1969 году, на нём высечены слова из знаменитой поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Вандалы попытались перекрыть надпись, исписав монумент словами Armata rusă afară. Monument sovetic ("Русская армия — вон").

"Решительно осуждаем очередной злонамеренный поступок вандалов по осквернению мемориала в память о подвигах советских воинов-освободителей", — отреагировали в российском посольстве в Молдавии.

В дипмиссии призвали местную полицию оперативно найти и наказать преступников, а также напомнили о том, что сегодняшний вандализм — это итог того, что предыдущие подобные действия остались безнаказанными. Памятник в Руске уже осквернялся в 2021 году, но тогда виновные не были найдены.