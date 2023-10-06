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6 октября, 17:11

Armata rusă afară!: Вандалы вновь осквернили памятник советским воинам в Молдавии

Посольство РФ призвало наказать вандалов, осквернивших памятник в Молдавии

<p>Осквернённый памятник в Молдавии. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/soldat_pobedi/3500" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Солдат Победы</a></p>

Осквернённый памятник в Молдавии. Обложка © t.me / Солдат Победы

В селе Руска Хынчештского района Молдавии неизвестные вновь осквернили монумент в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Кадры появились в телеграм-канале поискового движения республики.

Осквернённый памятник в Молдавии. Видео © t.me / Солдат Победы

Памятник стоит у братской могилы и был открыт в 1969 году, на нём высечены слова из знаменитой поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Вандалы попытались перекрыть надпись, исписав монумент словами Armata rusă afară. Monument sovetic ("Русская армия — вон").

"Решительно осуждаем очередной злонамеренный поступок вандалов по осквернению мемориала в память о подвигах советских воинов-освободителей", — отреагировали в российском посольстве в Молдавии.

В дипмиссии призвали местную полицию оперативно найти и наказать преступников, а также напомнили о том, что сегодняшний вандализм — это итог того, что предыдущие подобные действия остались безнаказанными. Памятник в Руске уже осквернялся в 2021 году, но тогда виновные не были найдены.

В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре

В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре

Ранее сообщалось, что в Молдавии памятник советским танкистам осквернили матерными надписями и лозунгом украинских националистов. Инцидент произошёл в городе Корнешты Унгенского района. Вандалы надругались над памятником в честь воинов 6-й танковой армии — первой армии, которая вышла на государственную границу Молдавской ССР в марте 1944 года и начала освобождение от фашистской оккупации.

Татьяна Миссуми
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