В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре

Вместе с сообщением он опубликовал кадры с места, на которых видны оставленные неизвестными надписи, а также украинский флаг.

Как уже рассказывал Лайф, в Незалежной обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины захватывали храмы УПЦ и преследовали её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий.