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20 сентября, 09:21

В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре

УПЦ: Икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре осквернили

<p>Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/nikita_chekman/178" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Адвокат Микита Чекман</a></p>

Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Обложка © t.me / Адвокат Микита Чекман

Вандалы осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман.

  • Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
    Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
  • Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
    Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
  • Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
    Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
  • Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
    Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
  • Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
    Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
  • Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
    Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
  • Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
    Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
  • Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман
    Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман

Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Фото © t.me / Адвокат Микита Чекман

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"Сообщаем об очередном факте повреждения и осквернения святыни. Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. На место вызваны полицейские", — говорится в его телеграм-канале.

Вместе с сообщением он опубликовал кадры с места, на которых видны оставленные неизвестными надписи, а также украинский флаг.

Россия потребовала перестать издеваться над монахами Киево-Печерской лавры

Россия потребовала перестать издеваться над монахами Киево-Печерской лавры

Как уже рассказывал Лайф, в Незалежной обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины захватывали храмы УПЦ и преследовали её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий.

Николь Вербер
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