В УПЦ сообщили об осквернении иконы Божией Матери в Киевской лавре
УПЦ: Икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре осквернили
Неизвестные осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Киевской лавре. Обложка © t.me / Адвокат Микита Чекман
Вандалы осквернили икону Божией Матери "Живоносный источник" в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман.
"Сообщаем об очередном факте повреждения и осквернения святыни. Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. На место вызваны полицейские", — говорится в его телеграм-канале.
Вместе с сообщением он опубликовал кадры с места, на которых видны оставленные неизвестными надписи, а также украинский флаг.
Как уже рассказывал Лайф, в Незалежной обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины захватывали храмы УПЦ и преследовали её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий.