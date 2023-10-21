В Будапеште ультраправые осквернили памятник советским воинам

В Будапеште представители оппозиционной партии "Йоббик" (движение "За лучшую Венгрию") осквернили памятник советским героям, который установлен на площади Свободы. Ультраправые вели прямую трансляцию в соцсетях.

Оппозиционеры решили испортить монумент, закрыв его чёрной плёнкой, перед годовщиной событий 1956 года. 23 октября в Венгрии отмечается День революции и освободительной борьбы. Полицейские не стали вмешиваться и разгонять вандалов. Лишь после того, как те успокоились, правоохранители подошли к ним: проверили удостоверения личности и провели разъяснительные беседы.

Посольство РФ намерено обратиться к венгерским властям с целью принять соответствующие меры, пишет ТАСС. После действий вандалов сотрудники городского хозяйства сняли чёрную плёнку с монумента.

Партия "Йоббик" также отметила, что в очередной раз внесла предложение о сносе памятника в парламент страны, однако правящий альянс Фидес – Христианско-демократическая рабочая партия, имеющий две трети мест в Национальном собрании, отклонил инициативу.