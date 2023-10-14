РФ заявила протест Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам Суворова

Посольство России в Берне заявило протест Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам русского полководца — генералиссимуса Александра Суворова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Там уточнили, что нижняя часть памятника была облита синей краской.

"Глубоко возмущены этим актом вандализма. Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных", — цитирует её пресс-служба ведомства.