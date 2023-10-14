РФ заявила протест Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам Суворова
Мемориал сподвижникам Суворова в Швейцарии. Обложка © julia-today.livejournal.com
Посольство России в Берне заявило протест Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам русского полководца — генералиссимуса Александра Суворова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Там уточнили, что нижняя часть памятника была облита синей краской.
"Глубоко возмущены этим актом вандализма. Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных", — цитирует её пресс-служба ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших воинах Российской армии, внёсшей значительный вклад в освобождение Швейцарии от наполеоновских войск. Это, указали там, "остаётся неотъемлемой частью нашей общей истории". Там вновь призвали власти конфедерации обеспечить надлежащую охрану памятника.
Напомним, этот мемориал уже оскверняли прошлой осенью: неизвестные нарисовали на нём две свастики. Посольство России направило ноту протеста в МИД Швейцарии по данному факту. Позднее волонтёры устранили загрязнение.