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14 октября, 12:59

РФ заявила протест Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам Суворова

<p>Мемориал сподвижникам Суворова в Швейцарии. Обложка © <a href="https://julia-today.livejournal.com/56862.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">julia-today.livejournal.com</a></p>

Мемориал сподвижникам Суворова в Швейцарии. Обложка © julia-today.livejournal.com

Посольство России в Берне заявило протест Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам русского полководца — генералиссимуса Александра Суворова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Там уточнили, что нижняя часть памятника была облита синей краской.

"Глубоко возмущены этим актом вандализма. Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных", — цитирует её пресс-служба ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших воинах Российской армии, внёсшей значительный вклад в освобождение Швейцарии от наполеоновских войск. Это, указали там, "остаётся неотъемлемой частью нашей общей истории". Там вновь призвали власти конфедерации обеспечить надлежащую охрану памятника.

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Напомним, этот мемориал уже оскверняли прошлой осенью: неизвестные нарисовали на нём две свастики. Посольство России направило ноту протеста в МИД Швейцарии по данному факту. Позднее волонтёры устранили загрязнение.

Матвей Константинов
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