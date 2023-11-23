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23 ноября, 16:00

Нидерланды могут стать третьей страной ЕС, которая будет отстаивать национальные интересы

Малофеев поздравил Нидерланды с победой Партии свободы на выборах в парламент

Если события продолжат развиваться в том же ключе, что и сейчас, Нидерланды могут стать третьим государством Евросоюза после Венгрии и Словакии, где у власти будут находиться силы, преследующие национальные интересы. Об этом заявил учредитель интернет-телеканала "Царьград" Константин Малофеев, комментируя победу Партии свободы под лидерством Герта Вилдерса на выборах в Парламент Нидерландов.

"Если так и дальше пойдёт, то Голландия может стать третьей после Венгрии и Словакии страной ЕС, где у власти находятся здоровые силы, которые стремятся воплощать в жизнь свои национальные интересы, а не указания глобального Содома", цитирует Малофеева "Царьград".

Учредитель телеканала напомнил, что и сам Вилдерс, и его партия зарекомендовали себя борцами за суверенитет Нидерландов, выступающими против дальнейшей интеграции в Евросоюз и мягкой миграционной политики. Кроме того, Вилдерса можно назвать одним из немногих современных европейских политиков, которые осуждают русофобию и требуют нормализации отношений с Российской Федерацией.

"Хочу поздравить народ Голландии с правильным выбором. В день первой победы здоровых консервативных сил Голландии желаю Герту Вилдерсу и его партии мужественно и последовательно отстаивать свои идеалы и не прогибаться под давлением США, НАТО и ЕС", подытожил Малофеев.

Сегодня днём стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах большинство голосов завоевала крайне правая Партия свободы. Результаты голосования позволяют им рассчитывать на 37 из 150 мест в парламенте. На втором месте расположились объединённые Партия труда и "Зелёные левые". На третьем — Народная партия за свободу и демократию. Официально итоги выборов огласят только 1 декабря.

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Ранее немецкий журналист заявил, что возглавляющий крайне правую Партию свободы Герт Вилдерс, который в настоящее время является кандидатом на пост председателя голландского кабмина, может стать союзником России. Он отметил, что если события будут развиваться в этом ключе и дальше, то президенту РФ Владимиру Путину достаточно будет сидеть и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится.

Обложка ©

ТАСС / AP / Phil Nijhuis

Юрий Лысенко
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