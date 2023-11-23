"Переходит к России": В Европе назвали нового неожиданного союзника Путина в НАТО
Журналист Репке: Вилдерс в Правительстве Нидерландов может стать союзником Путина
Возглавляющий крайне правую Партию свободы (PVV) Герт Вилдерс, который в настоящее время является кандидатом на пост председателя голландского Кабинета министров, может стать союзником России. Такое заявление в социальной сети Х написал немецкий журналист Юлиан Репке.
"Предполагаемый новый глава Правительства Нидерландов [Герт Вилдерс]. Ещё одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится", — предположил немец.
Напомним, что сейчас в Нидерландах проходят парламентские выборы, в которых участвует 26 политических партий. По данным экзитполов, Партия свободы опережает своих конкурентов и набирает 35 мест в парламенте из 76 необходимых для большинства.