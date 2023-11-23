"Переходит к России": В Европе назвали нового неожиданного союзника Путина в НАТО

Возглавляющий крайне правую Партию свободы (PVV) Герт Вилдерс, который в настоящее время является кандидатом на пост председателя голландского Кабинета министров, может стать союзником России. Такое заявление в социальной сети Х написал немецкий журналист Юлиан Репке.

"Предполагаемый новый глава Правительства Нидерландов [Герт Вилдерс]. Ещё одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится", — предположил немец.