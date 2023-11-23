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23 ноября, 04:25

"Переходит к России": В Европе назвали нового неожиданного союзника Путина в НАТО

Журналист Репке: Вилдерс в Правительстве Нидерландов может стать союзником Путина

Возглавляющий крайне правую Партию свободы (PVV) Герт Вилдерс, который в настоящее время является кандидатом на пост председателя голландского Кабинета министров, может стать союзником России. Такое заявление в социальной сети Х написал немецкий журналист Юлиан Репке.

"Предполагаемый новый глава Правительства Нидерландов [Герт Вилдерс]. Ещё одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится", — предположил немец.

Напомним, что сейчас в Нидерландах проходят парламентские выборы, в которых участвует 26 политических партий. По данным экзитполов, Партия свободы опережает своих конкурентов и набирает 35 мест в парламенте из 76 необходимых для большинства.

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kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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