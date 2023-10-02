Нидерланды забили тревогу из-за засилья беженцев с Украины

Власти города Утрехт в Нидерландах забили тревогу из-за наплыва беженцев с Украины. Мэр населённого пункта Шарон Дейксма допустила, что может принять решение о закрытии учреждения для размещения мигрантов в случае дальнейшего прибытия граждан Незалежной. Об этом сообщила газета NRC.

По словам главы местной администрации, в рассчитанном на 100 беженцев пункте сейчас в два раза больше украинцев. Подобная тенденция наблюдается во всех приютах Нидерландов, которые заняты на 99%, подчеркнула она, призвав выделить больше мест для размещения иностранцев.

"В прошлом году приходило по пять человек в день, за один вчерашний день их было 45", — приводит издание слова директора Утрехтского региона безопасности Япы Донкера.