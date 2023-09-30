Шольц снова разразился гневной тирадой из-за транзита мигрантов в Германию

В Германии слишком большой наплыв мигрантов, надо ужесточать контроль на границах ЕС, заявил снова канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland RND.

"Так не может продолжаться дальше: более 70% всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС", — уточнил он.

Из-за этого, по словам политика, Германия поддерживает защиту границ Европы и планы ЕС о регистрации беженцев в странах, границы которых они пересекают. Сейчас на рубежах с Австрией уже ввели дополнительные меры, а в Швейцарии и Чехии были достигнуты договорённости о совместной охране границ, рассказал Шольц.

Контроль на граничащих с Польшей территорий также ужесточили. Страна должна позаботиться о том, чтобы трудовые визы больше не продавались в её диппредставительствах и беженцы не попадали в Германию, заключил Шольц.