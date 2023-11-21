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20 ноября, 23:02

Критикующий помощь ВСУ нидерландский политик получил бутылкой по голове

Nu.nl: В Нидерландах политик Боде подвергся нападению из-за взглядов на помощь ВСУ

<p>Нидерландский политик Тьерри Боде. Обложка © Getty Images / BSR Agency</p>

Нидерландский политик Тьерри Боде. Обложка © Getty Images / BSR Agency

В нидерландском Гронингене на лидера правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против отправки помощи ВСУ, было совершено нападение. Как сообщает портал Nu.nl, сейчас политик находится в больнице.

Нападение произошло во время предвыборной встречи в местном кафе The Cabin. В ходе неё находившийся в заведении мужчина внезапно набросился на Боде и ударил его по голове "чем-то похожим на стеклянную бутылку". Его задержали на месте, а самого политика госпитализировали. Был ли он ранен, пока не известно.

В материале также напомнили, что это не первое нападение на лидера FVD. В конце октября Боде ударили зонтом по голове в университете в Бельгии.

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Ранее немецкие СМИ писали о том, что за нападением на лидера оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу может стоять СБУ. Напомним, что неизвестные вкололи укол политику во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. Судебно-медицинская экспертиза образцов крови не дала каких-либо особых результатов

Анатолий Симоненко
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