Критикующий помощь ВСУ нидерландский политик получил бутылкой по голове

В нидерландском Гронингене на лидера правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против отправки помощи ВСУ, было совершено нападение. Как сообщает портал Nu.nl, сейчас политик находится в больнице.

Нападение произошло во время предвыборной встречи в местном кафе The Cabin. В ходе неё находившийся в заведении мужчина внезапно набросился на Боде и ударил его по голове "чем-то похожим на стеклянную бутылку". Его задержали на месте, а самого политика госпитализировали. Был ли он ранен, пока не известно.

В материале также напомнили, что это не первое нападение на лидера FVD. В конце октября Боде ударили зонтом по голове в университете в Бельгии.