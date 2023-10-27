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27 октября, 08:04
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На бывшего украинского политика Олега Царёва напали в Крыму

Военкор Котенок: На бывшего депутата Рады Царёва совершено нападение в Крыму

На бывшего депутата Верховной рады, пророссийского политика Олега Царёва, по предварительным данным, совершено покушение. Об этом утром в пятницу, 27 октября, сообщил целый ряд телеграм-каналов и журналистов.

Так, по информации военного корреспондента Юрия Котенка, на Царёва напали около его дома — недалеко от санатория Кирова в Ялте.

"У Царёва ножевые ранения. Состояние неизвестно", — написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, "Политнавигатор" со ссылкой на очевидцев сообщает, что минувшей ночью к дому Царёва стянулись автомобили полиции и скорой помощи. В телеграм-канале отмечалось, что произошло "что-то серьёзное", но без подробностей.

О покушении на Царёва также написал журналист "Украины.ру" Александр Чаленко. Он утверждает, что связался с "одним из работников" политика и тот сообщил, что "его подрезали".

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Олег Царёв — народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го созывов, бывший заместитель главы фракции "Партии регионов" в Верховной раде. В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины перешёл на сторону Народного ополчения Донбасса, а летом 2014 года стал "спикером парламента" проекта "Новороссия". С 2014 года проживает в Крыму и занимается предпринимательской деятельностью.

Обложка ©

vk.com / Олег Царёв

Марина Калегина
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    Комментарий

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    Василий Алибабаевичсегодня в 08:48

    Количество бандеровской нечисти в Крыму заметно увеличилось с потоком беженцев из новых регионов. ФСБ и МВД надо жестче реагировать на малейшее проявление, так называемого, украинства.

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