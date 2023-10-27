На бывшего украинского политика Олега Царёва напали в Крыму

На бывшего депутата Верховной рады, пророссийского политика Олега Царёва, по предварительным данным, совершено покушение. Об этом утром в пятницу, 27 октября, сообщил целый ряд телеграм-каналов и журналистов.

Так, по информации военного корреспондента Юрия Котенка, на Царёва напали около его дома — недалеко от санатория Кирова в Ялте.

"У Царёва ножевые ранения. Состояние неизвестно", — написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, "Политнавигатор" со ссылкой на очевидцев сообщает, что минувшей ночью к дому Царёва стянулись автомобили полиции и скорой помощи. В телеграм-канале отмечалось, что произошло "что-то серьёзное", но без подробностей.

О покушении на Царёва также написал журналист "Украины.ру" Александр Чаленко. Он утверждает, что связался с "одним из работников" политика и тот сообщил, что "его подрезали".