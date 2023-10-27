На бывшего украинского политика Олега Царёва напали в Крыму
Военкор Котенок: На бывшего депутата Рады Царёва совершено нападение в Крыму
На бывшего депутата Верховной рады, пророссийского политика Олега Царёва, по предварительным данным, совершено покушение. Об этом утром в пятницу, 27 октября, сообщил целый ряд телеграм-каналов и журналистов.
Так, по информации военного корреспондента Юрия Котенка, на Царёва напали около его дома — недалеко от санатория Кирова в Ялте.
"У Царёва ножевые ранения. Состояние неизвестно", — написал он в телеграм-канале.
В свою очередь, "Политнавигатор" со ссылкой на очевидцев сообщает, что минувшей ночью к дому Царёва стянулись автомобили полиции и скорой помощи. В телеграм-канале отмечалось, что произошло "что-то серьёзное", но без подробностей.
О покушении на Царёва также написал журналист "Украины.ру" Александр Чаленко. Он утверждает, что связался с "одним из работников" политика и тот сообщил, что "его подрезали".
Олег Царёв — народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го созывов, бывший заместитель главы фракции "Партии регионов" в Верховной раде. В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины перешёл на сторону Народного ополчения Донбасса, а летом 2014 года стал "спикером парламента" проекта "Новороссия". С 2014 года проживает в Крыму и занимается предпринимательской деятельностью.