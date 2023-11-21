Путин заявил о неспособности США разрубить "палестинский узел"
История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность попыток США разрубить "палестинский узел". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.
Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE
По словам главы государства, происходящие в секторе Газа события — следствие стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокировать деятельность "ближневосточного квартета" международных посредников.
"Из-за саботажа решений ООН, которые чётко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины — уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства", — добавил Путин.
В ходе выступления Путин также отметил, что гибель тысяч людей и гумкатастрофа в Газе вызывают обеспокоенность. Президент РФ выступил за прекращение огня в регионе и поиск политического разрешения конфликта.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / AP / Leo Correa