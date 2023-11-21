Путин заявил о неспособности США разрубить "палестинский узел"

История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность попыток США разрубить "палестинский узел". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE

По словам главы государства, происходящие в секторе Газа события — следствие стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокировать деятельность "ближневосточного квартета" международных посредников.

"Из-за саботажа решений ООН, которые чётко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины — уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства", — добавил Путин.