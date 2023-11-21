Путин: Гибель тысяч людей и гумкатастрофа в Газе вызывают обеспокоенность

Гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

"Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно. Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE