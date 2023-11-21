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21 ноября, 13:44

Путин: Гибель тысяч людей и гумкатастрофа в Газе вызывают обеспокоенность

Гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

"Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно. Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE

Путин добавил, что уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства. Президент РФ выступил за прекращение огня в регионе и поиск политического разрешения конфликта.

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Напомним, вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда на территорию еврейского государства проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные атаки на Газу. Жертвами конфликта стали уже более 10 тысяч человек.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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