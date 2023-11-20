"Я люблю Россию": Спасённые из сектора Газа дети написали трогательные письма Путину

Эвакуированные из сектора Газа дети написали письма президенту России Владимиру Путину, в которых поблагодарили за спасённую жизнь. Об этом рассказал старший группы российских спасателей по эвакуации соотечественников из зоны палестино-израильского конфликта Даниил Мартынов.

Спасённые из сектора Газа брат с сестрой написали письма Путину. Видео © VK / МЧС России

По словам Мартынова, с этими детьми и их родителями он познакомился во время эвакуации на КПП Рафах. Тогда он сразу обратил внимание на шебутного малыша, который везде бегал и не знал, чем же себя занять. Чтобы хоть как-то отвлечь ребёнка, спасатель сделал ему бумажный самолётик. Впоследствии игру подхватили и другие ребятишки, ожидавшие эвакуацию. А по прибытии в Москву дети сами же окрикнули Мартынова в зале ожидания, чтобы продемонстрировать ему то, что они решили приготовить для их главного спасителя — российского президента.

"Я говорю [мальчишке]: "А ты знаешь, что мы сюда приехали и вы освобождены благодаря нашему Владимиру Владимировичу Путину? Он нас сюда отправил! Скажи, ты ему рисуешь картинку?" — "Да, ему!" А рядом была сестра его, она более старшая, и она спрашивает: "А если я президенту напишу письмо, вы его передадите?" Я, честно говоря, вообще был не готов к этому — такому прямому детскому вопросу, что просто сказал: "Да, конечно, я передам", — поделился Мартынов в беседе с сайтом kp.ru.

Спасённые из сектора Газа брат с сестрой написали письма Путину. Фото © kp.ru

Он также добавил, что на сегодняшний день российскими спасателями освобождено и доставлено в оперативный штаб 560 соотечественников и членов их семей. В Москву уже отправлено 525 граждан и 35 пока находятся в Каире. В самом же секторе Газа, по предварительным данным, может находиться до 350 россиян: списки на эвакуацию каждый день корректируются.