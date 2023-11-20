В понедельник, 20 ноября, самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет. На его борту — ещё 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Россия доставит в сектор Газа ещё 27 тонн гуманитарной помощи. Видео © Telegram / МЧС России

"Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят её в сектор Газа", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Доставка груза осуществляется по распоряжению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.