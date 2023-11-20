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20 ноября, 04:35

Россия доставит в сектор Газа ещё 27 тонн гуманитарной помощи

Ил-76 МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 27 тонн гумпомощи

В понедельник, 20 ноября, самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет. На его борту — ещё 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Россия доставит в сектор Газа ещё 27 тонн гуманитарной помощи. Видео © Telegram / МЧС России

"Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят её в сектор Газа", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Доставка груза осуществляется по распоряжению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.

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А ранее сообщалось, что МЧС России направило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи. В субботу, 18 ноября, в Египте приземлился борт с 30 тоннами груза, включающего в себя матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Лариса Сафронова
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