Очередной борт МЧС России доставил 30 тонн гумпомощи жителям сектора Газа
МЧС России доставило 190 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
МЧС России направило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи. Сообщается, что очередной борт с 30 тоннами груза, включающего матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание, приземлился в Египте.
"Спецбортами МЧС России для жителей сектора Газа уже доставлено 190 тонн гуманитарной помощи", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В МЧС отметили, что новую партию груза передадут представители Египетского общества Красного Полумесяца, а они перенаправят её жителям сектора Газа.
Обострение конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается с 7 октября. Он начался после того, как еврейское государство обстреляли из сектора Газа. Позже на территорию страны проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки палестинского анклава, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / Посольство России в Египте / МИД России