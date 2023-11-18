Очередной борт МЧС России доставил 30 тонн гумпомощи жителям сектора Газа

МЧС России направило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи. Сообщается, что очередной борт с 30 тоннами груза, включающего матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание, приземлился в Египте.

"Спецбортами МЧС России для жителей сектора Газа уже доставлено 190 тонн гуманитарной помощи", — говорится в телеграм-канале ведомства.