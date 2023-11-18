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Израиль дал один час, чтобы врачи и пациенты покинули больницу "Аш-Шифа" в Газе

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Израиль дал один час, чтобы врачи и пациенты покинули больницу "Аш-Шифа" в Газе

18 ноября, 08:32

ТАСС / AP / Leo Correa

Медицинский персонал и пациенты должны за час покинуть больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа. Такое время дали им военные Израиля, окружившие учреждение и разыскивающие бойцов движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"Израильские вооружённые силы дали врачам, пациентам и перемещённым лицам больницы "Аш-Шифа" в Газе один час на эвакуацию из комплекса", отмечается в заявлении.

В Газе рядом с больницей "Аш-Шифа" нашли тело ещё одной заложницы

В Газе рядом с больницей "Аш-Шифа" нашли тело ещё одной заложницы

Напомним, с 11 ноября израильская армия осаждает больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа. Там якобы прячутся бойцы палестинского движения ХАМАС. На данный момент клиника полностью отрезана от внешнего мира, пациенты и персонал выживают без воды, еды и лекарств. 15 ноября ЦАХАЛ начала штурм здания. Директор больницы сообщил, что все пациенты реанимации умерли из-за действий израильских военных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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