Израиль дал один час, чтобы врачи и пациенты покинули больницу "Аш-Шифа" в Газе

Медицинский персонал и пациенты должны за час покинуть больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа. Такое время дали им военные Израиля, окружившие учреждение и разыскивающие бойцов движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.