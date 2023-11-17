В Газе рядом с больницей "Аш-Шифа" нашли тело ещё одной заложницы
ЦАХАЛ: Рядом с "Аш-Шифой" в Газе обнаружено тело 65-летней израильской заложницы
Стало известно о гибели ещё одной заложницы радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как передаёт пресс-служба Армии обороны Израиля, бойцы ЦАХАЛ обнаружили рядом с больницей "Аш-Шифа" тело 65-летней женщины.
Представители оборонного ведомства рассказали, что труп принадлежит женщине по имени Йехудит Вайсс. В настоящее время её останки перевезены на территорию Израиля. Также в ЦАХАЛ сообщают, что в сооружении, где находилась погибшая, было обнаружено военное снаряжение, в том числе противотанковые ручные гранатомёты и автоматическое стрелковое оружие.
Напомним, что 11 ноября израильские войска окружили больницу "Аш-Шифа", в которой, по их словам, прячутся члены палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ целиком отрезала медучреждение от внешнего мира. 15 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале штурма крупнейшего в анклаве медицинского учреждения. Некоторые зарубежные средства массовой информации сообщали, что Тель-Авив может взять паузу в операции в секторе Газа после того, как военнослужащие еврейского государства установят контроль над больницей "Аш-Шифа".
ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE