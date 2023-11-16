ЦАХАЛ заявила, что нашла в больнице Аш-Шифа вход в туннель и машину с оружием

Военные Израиля во время обысков территории больничного комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа нашли вход в туннель, в котором были автомобиль и оружие. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Силы Армии обороны Израиля продолжают углублять боевые действия на территории сектора, зачищают те территории, которые уже заняты, в том числе туннели, в том числе под больницами. Силы Армии обороны Израиля обнаружили сегодня шахту туннеля под больницей "Аш-Шифа", и сейчас инженерные войска работают на месте", — заявил Хагари.