ЦАХАЛ заявила, что нашла в больнице Аш-Шифа вход в туннель и машину с оружием
Военные Израиля во время обысков территории больничного комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа нашли вход в туннель, в котором были автомобиль и оружие. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Силы Армии обороны Израиля продолжают углублять боевые действия на территории сектора, зачищают те территории, которые уже заняты, в том числе туннели, в том числе под больницами. Силы Армии обороны Израиля обнаружили сегодня шахту туннеля под больницей "Аш-Шифа", и сейчас инженерные войска работают на месте", — заявил Хагари.
По его словам, на территории комплекса был найден автомобиль с оружием, который, предположительно, радикалы из организации ХАМАС готовили, чтобы задействовать при атаке на Израиль 7 октября.
Напомним, что 11 ноября ЦАХАЛ окружила больницу "Аш-Шифа", в которой, по их словам, находился штаб палестинского движения ХАМАС. Армия Израиля целиком отрезала медучреждение от внешнего мира. В ООН не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в комплексе "Аш-Шифа" находится штаб радикальной палестинской группировки. 15 ноября армия Израиля начала штурм в больнице "Аш-Шифа". Директор больниц сектора Газа Мухаммад Закут заявил, что военные ЦАХАЛ вторглись в клинику, взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов. Позже СМИ сообщили, что после взятия больницы Израиль может приостановить операцию в Газе.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / EPA / NEIL HALL